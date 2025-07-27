في وداع زياد الرحباني.. تفاصيل سنوات الحب والغضب بينه وبين فيروز

كتب- مصطفى حمزة:

أصيبت الفنانة اللبنانية فيروز، بحالة إنهيار عقب وصول خبر وفاة نجلها زياد الرحباني، صباح أمس السبت، عن عمر 69 عاما.

وأعلنت مستشفى خوري، في بيان رسمي نشر عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، عن وفاة المبدع زياد الرحباني، في التاسعة صباح أمس السبت، وقدمت تعازيها إلى والدته السيّدة فيروز وابنتها ريما وابنها هلي، والشعب اللبناني بأسره، الذي خسر برحيله أحد أعظم رموزه الفنية والثقافية.

ومع صعوبة الحالة التي تمر بها الفنانة فيروز، نرصد في التقرير التالي ملامح العلاقة الاستثنائية فنيا وإنسانيا بينها وبين نجلها الراحل الموسيقار زياد الرحباني، والذي كثيرا ما كان ىشبه تلك العلاقة بحلوى "المشبك".

طفولة غاضبة

تحدث زياد، في حوار صحفي له مع الشاعر عباس بيضون، عن نشأته، وقال :"لم أعش طفولة طبيعية، وفتحت عيوني على مشاكل والدي عاصي الرحباني وفيروز، وذات يوم بلغ غضبي ذروته، وحاولت الحصول على مسدس وأطلق النار عليهما حتى استريح، وغادرت البيت وعمري حوالي 13 عاما وعملت عازفا للبيانو".

وفي حديثه، عن فترة دراسته في مدرسة "الرهبان"، قال :"كنت أتفنن في الحصول على الإنذارات ليتم طردي، حتى أنني قمت بتصويب الكرة على زجاج مكتب المدير، لكنه رفض فصلي ليقول إن ابن فيروز وعاصي الرحباني تخرج من المدرسة".

سألوني الناس

واجه زياد، مع والدته غضب والده عاصي واتهامه لهم بالمتاجرة بمرضه بعد تقديم أغنية "سألوني الناس"، والتي كانت أول ألحان زياد، لكن نجاح الأغنية زاد من ثقة الأم بموهبة نجلها.

زوروني كل سنة مرة

شجع زياد والدته، على تقديم أغنية "زوروني كل سنة مرة"، وتحملت هي بسبب قناعتها بابداعات نجلها، الهجوم الذي تعرضت له.

حسن نصر الله

أشتعلت المشاكل بين زياد ووالدته ، مع إطلاقه تصريحه: فيروز تحب السيد حسن كثيرا, مع العلم أنها ستعتب علي كما المرة الماضية عندما ظهرت في مقابلة تليفزيونية وكشفت عن بعض الأمور الخاصة بها وقاطعتني حينها.

وقال زياد "كنت أتحدث عن حب السيدة فيروز للمقاومة، والمقاومة كلمة ليست مستحدثة في لبنان، المقاومة موجودة منذ نكبة فلسطين، لكنّ اليوم وبسبب انقسام لبنان بين 8 و14 مارس، أصبح وكأن المقاومة مستحدثة في لبنان.

وأضاف زياد، في تصريح عن الخلاف: "لو قلت بمن هي معجبة غير السيد نصر الله لن يبقى لها صاحب، أمي معجبة بستالين مع أنها لم تقرأ له شيئاً، لكن تعجبها شخصيته. كذلك هي معجبة بعبدالناصر والقذافي وهتلر أيضاً".

ببالي

أعرب زياد الرحباني عن عدم رضاه عن ألبوم والدته "ببالي"، وقال: "أختي عن سوء نية أو عن عدم دراية قامت بعمل تجاه فيروز كان غير موفق... وأمي لم تسألني عن رأيي فيه. تكلمت معي ورأينا بعضنا لكن لم تسألني رأيي".

والجدير بالذكر أنه من المقرر إقامة صلاة الجنازة وتشييع جنازة المبدع الراحل زياد الرحباني، في الرابعة عصر غدا الاثنين الموافق 28 يوليو.