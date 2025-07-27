أحمد كرارة يدعم وفاء عامر بعد أزمتها الأخيرة: "كلنا جنبك وبنحبك"

كتبت - نوران أسامة:

تضامن الفنان أحمد كرارة، مع الفنانة وفاء عامر، ووجه لها رسالة دعم بعد تعرضها لهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وكتب "كرارة" عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "الأخت الجدعة بنت الأصول، اللي دايمًا بتعمل خير، وكل الدنيا بتحبها.. كلنا جنبك وبنحبك".

يأتي ذلك بعد نقابة المهن التمثيلية تضامنها الكامل مع وفاء عامر، ضد ما وصفته بـ"الحملة المغرضة والموجهة" التي تعرضت لها عبر السوشيال ميديا.

وأوضحت النقابة، في بيان صحفي، أنه تم تشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة، تأكيدًا على دور النقابة في حماية أعضائها والدفاع عنهم.

كما أكدت النقابة تواصلها مع الفنانة وفاء عامر مساء الجمعة 25 يوليو للاطمئنان عليها، مشيدةً بمسيرتها الفنية المشرفة ومواقفها الوطنية والإنسانية، ومجددة دعمها الكامل لها في مواجهة أي إساءة أو تجاوز.

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