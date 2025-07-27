إلهام شاهين تنعى الموسيقار زياد الرحباني: "خالص التعازي للسيدة فيروز"

كتبت- نوران أسامة:

نعت الفنانة إلهام شاهين الموسيقار الكبير زياد الرحباني، نجل المطربة فيروز، الذي وافته المنية أمس السبت عن عمر ناهز الـ69 عامًا.

ونشرت إلهام صورة أرشيفية لزياد برفقة والدته فيروز، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلّقت قائلة: "خالص التعازي للسيدة فيروز، أكبر وأهم نجمات الوطن العربي، في وفاة ابنها الملحن الكبير زياد الرحباني، الذي قام بتلحين أجمل أغانيها".

وأضافت: "بالتأكيد كل كلمات الرثاء لا تكفي لفقدان أم لابنها.. ندعو لها بأن يصبّرها الله، ويرحم الفنان زياد الرحباني".

ويعد زياد الرحباني فنان وملحن ومسرحي وكاتب لبناني اشتهر بموسيقاه الحديثة، وهو من مواليد 1 يناير 1956.

وتميز أسلوبه بالسخرية والعمق في معالجة الموضوع، ويعتبر صاحب مدرسة في الموسيقى العربية والمسرح العربي المعاصر.

ووالدته هي نهاد حداد المغنية ذات الشهرة العالمية والمعروفة بـ"فيروز"، ووالده هو عاصي الرحباني أحد الأخوين رحباني الرواد في الموسيقى والمسرح اللبناني.

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