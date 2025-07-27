داليا مصطفى تدعم وفاء عامر: "يا جبل ما يهزك ريح"

كتبت- سهيلة أسامة:

أعربت الفنانة داليا مصطفى عن دعمها للفنانة وفاء عامر، بعد الهجوم الذي تعرضت له مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت داليا عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "وفاء من أكتر الناس الجدعان، ومصريتها قوية جدًا، ولا يمكن تؤذي أي كائن على وجه الأرض".

وتابعت: "أنا مستغربة جدًا من الكلام اللي بيتقال عنها، والمصلحة لمين، عيب أوي اللي بيحصل ده، أنا معاكي يا وفاء قلبًا وقالبًا، وكل المصريين اللي بجد عارفين يعني إيه وفاء عامر، أنتي قوية، ويا جبل ما يهزك ريح، وربنا معاكي، أقوى من الكل، بحبك يا وفاء".

وفي نفس السياق، كانت نقابة المهن التمثيلية أعلنت تضامنها مع وفاء عامر، ضد ما وصفته بـ الحملة المغرضة والموجهة ضدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت النقابة في بيان صحفي أنه تم تشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين لمتابعة الأمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات، انطلاقًا من دور النقابة في حماية أعضائها والدفاع عنهم.

وأكدت النقابة أنها تواصلت مع وفاء عامر مساء الجمعة 25 يوليو للاطمئنان عليها، ومتابعة الموقف عن قرب، مؤكدة في بيانها أن وفاء عامر فنانة كبيرة نعتز بها، وأنها صاحبة مسيرة فنية مشرفة ومواقف وطنية وإنسانية مشهودة، مشددة على دعمها التام لها في مواجهة أي إساءة أو تجاوز.

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