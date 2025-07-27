نضال الشافعي يتضامن مع وفاء عامر: "فنانة مصرية لا غبار عليها"

كتبت - سهيلة أسامة:

أعلن الفنان نضال الشافعي تضامنه مع الفنانة وفاء عامر، بعد تعرضها لحملة هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الشافعي عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "نقف ونتضامن مع النجمة والأخت الجدعة والممثلة المصرية وفاء عامر، ونحن ضد كل الشائعات المسيئة لها، ونشيد بأنها سيدة وفنانة مصرية لا غبار عليها، ونتمنى لها كل الخير والتوفيق بإذن الله".

وفي نفس السياق، كانت نقابة المهن التمثيلية أعلنت تضامنها مع وفاء عامر، ضد ما وصفته بـ"الحملة المغرضة والموجهة" ضدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت النقابة في بيان صحفي أنه تم تشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين لمتابعة الأمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات، انطلاقًا من دور النقابة في حماية أعضائها والدفاع عنهم.

وأكدت النقابة أنها تواصلت مع وفاء عامر مساء الجمعة 25 يوليو للاطمئنان عليها، ومتابعة الموقف عن قرب، مؤكدة في بيانها أن وفاء عامر فنانة كبيرة نعتز بها، وأنها صاحبة مسيرة فنية مشرفة ومواقف وطنية وإنسانية مشهودة، مشددة على دعمها التام لها في مواجهة أي إساءة أو تجاوز.

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