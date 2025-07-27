مع ابنتها.. إسراء عبدالفتاح تخطف الأنظار في أحدث ظهور (صور)

كتبت - نوران أسامة:

شاركت الفنانة إسراء عبدالفتاح جمهورها مجموعة من الصور الجديدة أثناء قضاء عطلتها الصيفية، وظهرت برفقة ابنتها تمارا، ولاقى ظهورها تفاعلًا واسعًا من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت إسراء الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "ذكريات لا تُنسى".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، والتي من بينها: "ما شاء الله شبه باباها"، "مفيش صورة للغلبان اللي بيدفع"، "قمرات"، "ربنا يحميكوا"، "عسل أوي".

جدير بالذكر أن إسراء عبدالفتاح من نجوم مسرح مصر الذين قدّمهم الفنان أشرف عبدالباقي، وشاركت في عدد كبير من المسرحيات الناجحة ضمن الفرقة التي ضمّت: علي ربيع، سارة درزاوي، حمدي الميرغني، محمد أنور، مصطفى خاطر، حامد الشراب، محمد عبدالرحمن، محمد أسامة (أوس أوس)، ودينا محسن (ويزو).

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