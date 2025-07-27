بسبب صورة نادرة.. عادل إمام يتصدر "تريند" محرك البحث "جوجل"

كتبت - نوران أسامة:

تصدر اسم الفنان عادل إمام محرك البحث "جوجل"، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة نادرة تجمعه بزوجته خلال فترة الشباب، ما أثار حالة من التفاعل الكبير بين جمهوره ومحبيه.

وكان أحدث ظهور لـ"الزعيم" عادل إمام خلال عقد قران حفيده عادل رامي إمام، بعد فترة طويلة من الابتعاد عن الأضواء وانقطاع عن الظهور، وهو ما زاد من اشتياق الجمهور له وحرصهم على الاطمئنان عليه.

وتفاعل المتابعون مع الصورة وظهور الزعيم، وجاءت أبرز تعليقاتهم:

"أجمل طلة"، "ربنا يحفظه ويطول عمره"، "ياما أسعدنا"، "الحمد لله أنك بخير.. وحشتنا يا زعيم"، "ربنا يديم عليك محبة الأسرة واللمة الحلوة وحب الناس".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان عادل إمام في الدراما التلفزيونية كان مسلسل "فلانتينو"، والذي عُرض في موسم رمضان 2020، فيما كانت آخر مشاركاته السينمائية من خلال فيلم "زهايمر" عام 2010.

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