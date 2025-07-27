كتب - معتز عباس:

أعرب النجم تامر حسني عن سعادته بإحياء مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة، الذي أقيم على مسرح "U أرينا"، وشهد حضور جماهيري كبير من محبي "نجم الجيل".

وشهد الحفل مشاركة المطرب الشاب كريم أسامة وتقديمه ديو غنائي مع تامر بعنوان "هو ده بقى"، وديو مع الفنان السوري الشامي بعنوان "ملكة جمال الكون".

ووجه تامر حسني رسالة للجمهور، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "فيسبوك": "‎حفلة بستناها من السنة للسنة قبلكم، شكراً لكل الجماهير الغالية والجاليات العربية اللي شرفتني و كل الحب والتقدير للنجم الغالي أوي على قلبي الشامي .. نورت مصر يا حبيبي، والفنان الموهوب أوي حبيب قلبي كريم أسامة اللي شرفني على المسرح وشرفني في ألبوم لينا معاد".

وأضاف: "كل الشكر للمتحدة و تذكرتي منتهى الرقي في التنظيم و في كل شيء حقيقي تستحقوا كامل الاحترام و التقدير، مهرجان العلمين 2025".

ونشر تامر، مقطع فيديو يوضح تصدره التريند عقب طرح ألبومه الجديد (لينا معاد)، وذلك عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "مش غريبة شوية لما الفنان الكبير اللي بحبه وبقدره، ينزل صورتي عنده في الستوري بكذا طريقة إن أنا رقم 4 !!؟ وهو عارف إن ألبومي مش 4 ، بدليل ترتيب تريند اليوتيوب اللي ألبومي كله احتله، وكنت رقم 1 من أول يوم في الأسبوع الأول من نزوله".

يذكر أن النجم تامر حسني، وجه عتابا لنجما كبيرا بعد وضع صورته عبر "ستوري" حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، كونه يتصدره في التريند بألبومه الجديد، على الرغم من أن صعود التريند ونزوله يكون لحظي ويتغير على مدار الوقت.

ويواصل تامر حسني حصد نجاحات ألبومه الغنائي الجديد "لينا معاد" الذي طرحه مؤخرا على "يوتيوب" وحقق من خلاله نسبة مشاهدات عالية وأرقاما قياسية منذ أول يوم طرحه فيه أمام الجمهور.

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