كتب - معتز عباس:

كشف المصور السينمائي الكبير سعيد شيمي، تفاصيل علاقته بالمخرج الراحل محمد خان، التي بدأت منذ الطفولة، حيث كانا جيرانًا في منطقة ميدان عابدين، وارتبطا بعلاقة صداقة قوية منذ الصغر.

وأضاف شيمي، خلال حواره مع الإعلامية لما جبريل، في برنامج "ستوديو إكسترا"، على فضائية "إكسترا نيوز": "كنا بنلعب سوا ونتفرج على الأفلام في السينمات الصيفي، اللي كانت منتشرة حوالينا وقتها، وكان فيه حوالي 7 أو 8 سينمات في المنطقة، وده ساهم في تشكيل وعينا السينمائي من بدري"، مشيرًا إلى أن علاقة الصداقة تحولت تدريجيًا إلى اهتمام مشترك بالسينما.

وتابع: "كبرنا وبدأنا نناقش الأفلام ونقول ده حلو وده لأ، وتكون عندنا تذوق سينمائي، ومحمد خان من سن 10 سنين بدأ يكتب قصص في كراسات ويحكيها لأصحابه وأهله، وكانت أغلبها قصص حزينة ومأساوية".

وأشار إلى أن محمد خان سافر إلى الخارج في سن 16 عامًا لدراسة الهندسة، لكنه غيّر مساره نحو الإخراج السينمائي، متابعًا: "أنا اتفاجئت إنه سافر، وعرفت من خلال مراسلاتنا بالجوابات إنه قرر يدرس سينما في لندن بدل الهندسة، وده كان قرار مهم في حياته".

وتابع: "محمد خان أكتر واحد افهمه مش من الكلام من البصة بس، في فيلم طائر على الطريق صورنا مشهد لأحمد زكي لم يكن مكتوب في سيناريو الفيلم"، متابعًا: "التفاهم بينا غير أي مخرج أنا اشتغلت معه، أنا اشتغلت مع مخرجين كتير منهم أستاذ هنري بركات والمخرج حسام الدين مصطفى، والمخرج أحمد فؤاد، لكن أنا ومحمد كان التفاهم بينما بمنتهى السهولة".

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