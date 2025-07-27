المصور السينمائي سعيد شيمي يكشف تفاصيل بداية مشواره مع السينما

كتب - معتز عباس:

كشف المصور السينمائي الكبير سعيد شيمي عن بداية مشواره مع السينما.

وأضاف شيمي، خلال حواره مع الإعلامية لما جبريل، في برنامج "ستوديو إكسترا"، على فضائية "إكسترا نيوز": "كنت بقرأ جريدة الأهرام في البيت، وعرفت إن الدكتور ثروت عكاشة فتح المعهد العالي للسينما يوم 24 أكتوبر 1957"، لافًتا إلى أنه كان يتمنى أن يصبح مصورًا لكن لم يمتلك كاميرا تصوير في هذا الوقت.

وأضاف: "روحت أدور على المعهد فورًا، وقالولي لازم الثانوية العامة الأول، ومن وقتها بدأت رحلتي، لكن في البداية أنا قدمت في معهد السينما وماتقبلتبش، بعدين قدمت في كلية الآداب جامعة القاهرة قسم تاريخ".

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