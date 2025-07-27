كتب- مروان الطيب:

استعاد المخرج وليد الحلفاوي اللحظات الأخيرة في حياة والده النجم الراحل نبيل الحلفاوي، بعد انتهاء عرض مسلسله "كتالوج" مؤخرًا، الذي حقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

ونشر المخرج وليد الحلفاوي صورة لوالده الراحل عبر حسابه على انستجرام ودمجها بصورة من كواليس المسلسل، وكتب: "أنا صورت المسلسل بالكامل وأبويا كويس ولسه مكتشفناش أنه مريض وكنت معتمد علي السمع والقرايه عن تجارب الفقد ومراحله.. وبدأت مونتاج المسلسل ( اللي هو بيبقي الإخراج الفعلي) ولأنا عارف أن أبويا مريض مرض شديد، وأنه بالأرقام قدامه شهرين تلاته وميبقاش معانا ، وعملت موسيقى المسلسل وأغانيه وتقفيل النسخة النهائية بعد وفاته".

وأضاف: "الله يرحمك يا حبيبي ، أنا حاسس وعايز أقول متأكد إنك اتفرجت علي المسلسل قبل اي حد ، اتفرجت معايا وأنا بعمل نسخته الاخيره ، أنت معايا علي طول وبتعلم منك لحد دلوقتي".

تدور أحداث مسلسل "كتالوج" في إطار درامي حول يوسف الذي يفقد زوجته أمينة بشكل مفاجئ، فيجد نفسه وحيدًا أمام مسؤولية تربية طفليهما، وتتبدل حياته تمامًا حين يكتشف أن زوجته الراحلة تركت له عددًا من الفيديوهات التربوية، وكأنها كانت تضع بين يديه كتالوجًا لحياته من بعدها، ويشارك ببطولة المسلسل كل من محمد فراج، ريهام عبد الغفور، علي البيلي، سماح أنور، تارا عماد، تأليف أيمن وتار، إخراج وليد الحلفاوي.

يذكر أن المخرج وليد الحلفاوي ينتظر عرض فيلمه "درويش" بطولة الفنان عمرو يوسف والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا..

هبة مجدي تحتفل بعيد زواجها التاسع.. ونجوم الفن يعلقون

"فستان قصير".. دنيا المصري تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة من أحدث ظهور