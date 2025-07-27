"رحيلك كسرلي قلبي".. كارول سماحة تنعى زياد الرحباني برسالة مؤثرة

كتب- مروان الطيب:

نعت الفنانة كارول سماحة، الفنان والملحن المسرحي اللبناني زياد الرحباني، الذي رحل عن عالمنا اليوم السبت عن عمر يناهز 69 عاما.

ونشرت كارول سماحة رسالة مؤثرة للفنانة فيروز والدة زياد الرحباني، عبر خاصية الاستوري على حسابها انستجرام وكتبت: "عبقري، فنان، تاريخ، رحيلك يا زياد كسرلي قلبي، كنت دايما الصوت المختلف، والإبداع اللي ما يخلص، رح تضل بأعمالك، بذاكرتنا، وبحبنا لإلك، الله يرحمك يا كبير".

وأضافت: "بعزي السيدة فيروز من قلبي، بعزي الأم اللي خسرت ابنا، والروح اللي غابت عنها قطعة منها، كلنا معك بها اللحظة الصعبة".

وأحيت كارول سماحة مؤخرا حفلا غنائيا في بيروت وسط حضور كبير من جمهورها ومتابعيها، وقدمت باقة من أغانيها وسط تفاعل محبيها.

كانت كارول سماحة شاركت مؤخرا في عرض مسرحي بعنوان "كلو مسموح" تم عرضه على خشبة "كازينو لبنان".

يذكر أن، كارول سماحة قالت في تدوينة سابقة عبر منصة "إكس": "رغم الظروف الصعبة والفترة الحساسة التي أعيشها، لدي مسؤولية والتزام كبير تجاه فريق عمل و 70 فنانا على المسرح.. المسيرة مستمرة بوجع، ولكن بإيمان كبير".

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