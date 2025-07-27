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بسمة بوسيل بـ"شورت" وفيفي عبده في الساحل الشمالي.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

12:30 ص الأحد 27 يوليه 2025
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  • عرض 8 صورة
    بسمة بوسيل
  • عرض 8 صورة
    مي سليم
  • عرض 8 صورة
    نانسي عجرم
  • عرض 8 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 8 صورة
    يارا السكري
  • عرض 8 صورة
    فيفي عبده ومحمد فراج وبسنت شوقي
  • عرض 8 صورة
    رانيا منصور
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حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

بسمة بوسيل

نشرت المطربة بسمة بوسيل، إطلالة جريئة ظهرت خلالها مرتدية "شورت" بجانب "دراجة هوائية"، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

نرمين الفقي

ظهرت الفنانة نرمين الفقي بصحبة النجم أحمد السقا، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "صدفة جميلة مع (ساموراي) أحمد السقا".

يارا السكري

نشرت الممثلة الشابة يارا السكري، إطلالة جريئة لها وسط البحر خلال استمتاعها بإجازة الصيف، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

مي سليم

ظهرت الفنانة مي سليم، بفستان جريء، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

رانيا منصور

خطت الفنانة رانيا منصور، الأنظار إليها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

نانسي عجرم

ظهرت المطربة نانسي عجرم، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنت يا لولو ولا حد تاني.. طراوة، Nancy11".

فيفي عبده

نشرت الفنانة فيفي عبده، أحدث ظهور لها خلال تواجدها بالساحل الشمالي، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت بصحبة الفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي.

بسمة بوسيل فيفي عبده يارا السكري نرمين الفقي مي سليم رانيا منصور نانسي عجرم
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