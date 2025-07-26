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محمد رمضان يحتفل بشراء سيارة جديدة: "عقبال مانقفلهم 100 عربية"

11:46 م السبت 26 يوليه 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محمد رمضان يستعرض سيارته الجديدة مرسيدس مايباخ
  • عرض 7 صورة
    محمد رمضان يستعرض سيارته الجديدة مرسيدس مايباخ
  • عرض 7 صورة
    محمد رمضان يستعرض سيارته الجديدة مرسيدس مايباخ
  • عرض 7 صورة
    محمد رمضان ونخنوخ
  • عرض 7 صورة
    محمد رمضان يستعرض سيارته الجديدة مرسيدس مايباخ
  • عرض 7 صورة
    محمد رمضان يستعرض سيارته الجديدة مرسيدس مايباخ
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كتب - معتز عباس:

احتفل النجم محمد رمضان بانضمام سيارة جديدة من نوع "مرسيدس مايباخ" لأسطول سياراته الفارهة.

ونشر رمضان مقطع فيديو وهو يستعرض سيارته الجديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "الأسطول زاد عربية عقبال مانقفلهم ١٠٠ ، Mercedes Maybach Van، اللهم بارك".

يذكر أن الفنان محمد رمضان ينتظر عرض فيلمه "أسد" خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، والذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، كمال الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

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محمد رمضان سيارات محمد رمضان مرسيدس مايباخ Mercedes Maybach Van
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