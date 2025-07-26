وفاء عامر توجه الشكر لنقابة المهن التمثيلية على تضامنها معها

كتب- مروان الطيب:

وجهت الفنانة وفاء عامر الشكر والتحية لنقابة المهن التمثيلية بعد تضامنها معها في مواجهة حملة التشويه التي تتعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت وفاء عامر عبر حسابها على موقع التواصل "فيسبوك": "كل الشكر والتقدير لنقابة المهن التمثيلية على دعمها وتضامنها الصادق معايا في مواجهة حملة التشويه الزائفة والزج باسمي في أمور لا تليق بي ولا بتاريخي الفني والمهني وجودكم جنبي شهادة أعتز بيها".

كانت نقابة المهن التمثيلية، أعلنت في بيان صحفي تضامنها مع الفنانة وفاء عامر، ضد الحملة، التي وصفتها بـ المغرضة الموجهة ضدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وأوضحت النقابة في بيان صحفي أنه تم تشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في إطار الدور الذي تقوم به في حماية أعضائها والدفاع عنهم.

وأكدت النقابة أنها تواصلت مع وفاء عامر مساء أمس الجمعة 25 يوليو للاطمئنان عليها، ومتابعة الموقف عن قرب، مؤكدة في بيانها أن وفاء عامر فنانة كبيرة نعتز بها، وأنها صاحبة مسيرة فنية مشرفة ومواقف وطنية وإنسانية مشهودة، مشددة على دعمها التام لها في مواجهة أي إساءة أو تجاوز.

يذكر أن اخر مشاركات وفاء عامر الفنية كانت بمسلسل "الأميرة: ضل حيطة" بطولة الفنانة ياسمين صبري، ومسلسل "80 باكو" بطولة الفنانة هدى المفتي وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا..

"شبه جيهان الشماشرجي".. أحدث جلسة تصوير لـ نجلاء بدر في الساحل والجمهور يعلق

روبي تخطف الأنظار بـ فستان قصير" في حفل الساحل الشمالي - صور