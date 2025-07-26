بـ"ملابس صيفية".. أحدث جلسة تصوير لـ مي عمر بجوار سيارة فارهة

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة مي عمر عن أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

وخطفت مي أنظار المتابعين على حسابها بموقع "انستجرام"، بعد نشر صورًا لها بجوار سيارة فارهة، ظهرت فيها مرتدية فستان طويل يناسب أجواء الصيف.

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "بجد تحفة"، "أحلى الحلوين"، "إيه الحلاوة دي"، "قمر ما في بعدك"، "حبيبتي يا روحي".

يُذكر أن، مي عمر شاركت مؤخرًا في موسم دراما رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إش إش"، إلى جانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف، وغيرهم من النجوم.

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