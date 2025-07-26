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10 صور لـ يارا السكري أثناء قضاء إجازتها الصيفية أمام البحر

09:44 م السبت 26 يوليو 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    يارا السكري
  • عرض 13 صورة
    يارا السكري تستمتع بأجواء الصيف في مونتيجرو (8)
  • عرض 13 صورة
    يارا السكري تستمتع بأجواء الصيف في مونتيجرو (7)
  • عرض 13 صورة
    يارا السكري تستمتع بأجواء الصيف في مونتيجرو (6)
  • عرض 13 صورة
    يارا السكري تستمتع بأجواء الصيف في مونتيجرو (5)
  • عرض 13 صورة
    يارا السكري تستمتع بأجواء الصيف في مونتيجرو (4)
  • عرض 13 صورة
    يارا السكري تستمتع بأجواء الصيف في مونتيجرو (3)
  • عرض 13 صورة
    يارا السكري تستمتع بأجواء الصيف في مونتيجرو (2)
  • عرض 13 صورة
    يارا السكري تستمتع بأجواء الصيف في مونتيجرو (10)
  • عرض 13 صورة
    يارا السكري تستمتع بأجواء الصيف في مونتيجرو (11)
  • عرض 13 صورة
    يارا السكري تستمتع بأجواء الصيف في مونتيجرو (1)
  • عرض 13 صورة
    يارا السكري تستمتع بأجواء الصيف في مونتيجرو
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة يارا السكري أنظار المتابعين من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، أثناء قضاء إجازة الصيف في إحدى الدول الأوروبية.

ونشرت يارا صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة مميزة تناسب أجواء الصيف، وأمام البحر.

وتفاعل المتابعين مع يارا السكري، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أحلى بنت"، "قمر والله"، "جمال ودلال"، البرنسيسة يارا"، "الغزال كما قال الكتاب"، "قمر القمرات".

جدير بالذكر أن يارا السكري شاركت في السباق الرمضاني المنقضي، بمسلسل فهد البطل، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم: أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، لوسي، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، صفوة، غادة طلعت، مجدي بدر، محسن منصور.

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