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"ترجعي لجمهورك بالسلامة".. مدحت العدل يدعو لأنغام بالشفاء

09:30 م السبت 26 يوليه 2025

مدحت العدل

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كتب- مروان الطيب:

حرص السيناريست مدحت العدل، الاطمئنان على النجمة أنغام، بعد خضوعها لعدد من الفحوصات الطبية على البنكرياس، ودخولها إحدى المستشفيات.

ونشر العدل صورة لأنغام عبر خاصية الاستوري على حسابه انستجرام وكتب: "دعواتنا بالشفاء والسلامة للنجمة الجميلة أنغام، ربنا يقومك بالسلامة وترجعي لجمهورك بألف خير".

يذكر أن آخر مشاركات مدحت العدل كانت بسيناريو مسلسل "عتبات البهجة" بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024

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أنغام مدحت العدل
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