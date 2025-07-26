هبة مجدي تحتفل بعيد زواجها التاسع.. ونجوم الفن يعلقون

كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة هبة مجدي بمرور 9 سنوات على زواجها من المطرب محمد محسن عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

ونشرت هبة مجدي صورًا جمعتها بزوجها في العديد من المناسبات المختلفة، وكتبت: "عيد جوازنا التاسع، ربنا يجعل أيامنا وأيامكم كلها خير وحب وبركة وسعادة".

وتفاعل نجوم الفن مع الصور، أبرزهم الفنان ياسر جلال والفنانة غادة عادل، وغيرهم.

وكانت اخر مشاركات هبة مجدي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "المداح: أسطورة العهد" بطولة الفنان حمادة هلال ومسلسل "منتهي الصلاحية" بطولة الفنان محمد فراج وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وعلى الجانب الاخر كانت اخر مشاركات هبة مجدي على شاشة السينما بفيلم "استنساخ" بطولة الفنان سامح حسين.

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