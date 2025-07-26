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"فستان قصير".. دنيا المصري تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة من أحدث ظهور

08:47 م السبت 26 يوليه 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الفنانة دنيا المصري
  • عرض 6 صورة
    دنيا المصري على انستجرام
  • عرض 6 صورة
    دنيا المصري من أحدث ظهور على السوشيال ميديا
  • عرض 6 صورة
    دنيا المصري تخطف الأنظار من أحدث ظهور
  • عرض 6 صورة
    دنيا المصري بإطلالة جذابة
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كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة دنيا المصري لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت دنيا مرتدية فستان أسود ساحر خطفت به الأظار، وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكانت اخر مشاركات دنيا المصري في الدراما التلفزيونية بمسلسل "حرب الجبالي" بطولة الفنان أحمد رزق وعرض بشهر مايو الماضي.

يذكر أن الفنانة دنيا المصري تشارك في مسلسل "أمير العوامري" بطولة الفنان هاني سلامة والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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دنيا المصري انستجرام دنيا المصري مسلسل حرب الجبالي
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