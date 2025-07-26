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بحضور نجوم ومشاهير.. زينة ترقص في حفل غنائي بالساحل (صور)

08:38 م السبت 26 يوليو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    زينة وخالد صلاح وشيريهان ابو الحسن
  • عرض 10 صورة
    زينة وصديقاتها في حفل غنائي (2)
  • عرض 10 صورة
    زينة وصديقاتها في حفل غنائي بالساحل الشمالي (1)
  • عرض 10 صورة
    زينة وصديقاتها في حفل غنائي بالساحل الشمالي (2)
  • عرض 10 صورة
    زينة وصديقاتها في حفل غنائي
  • عرض 10 صورة
    زينة وخالد صلاح وزوجته والشارك حمادة فاروق
  • عرض 10 صورة
    زينة وخالد صلاح وياسمين رضا
  • عرض 10 صورة
    زينة وخالد سليم
  • عرض 10 صورة
    زينة وخالد سليم وزوجته
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة زينة الأنظار على السوشيال ميديا، من أحدث ظهور لها في حفل غنائي بالساحل الشمالي، بحضور مشاهير من نجوم الفن والإعلام.

وحرصت زينة على مشاركة متابعيها على "ستوري" حسابها الخاص بموقع "انستجرام"، صورًا من الحفل بحضور أصدقائها وصديقاتها، والإعلامي خالد صلاح وزوجته الإعلامية شريهان أبو الحسن، والشارك رجل الأعمال حمادة فاروق، والمطرب خالد سليم، وزوجته خيرية هشام علي.

وشاركت الفنانة زينة في مسلسل "العتاولة"، الذي عرض في دراما رمضان 2025، من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، باسم سمرة، نهى عابدين، صلاح عبد الله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، مصطفى أبو سريع، وإخراج أحمد خالد موسى.

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زينة الساحل الشمالي نجوم الفن حمادة فاروق خالد صلاح شيريهان أبوالحسن
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