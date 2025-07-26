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إطلالة جريئة.. مي سليم تنشر صورا جديدة على البحر

08:35 م السبت 26 يوليو 2025
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    مي سليم تخطف الأنظار من أحدث ظهور
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    مي سليم على انستجرم
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    مي سليم
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    مي سليم تستمتع بعطلتها الصيفية
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كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة مي سليم الاستمتاع بعطلتها الصيفية، ونشرت صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

وخطفت مي سليم الأنظار بملابس جذابة وجريئة، باللون الأصفر، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكانت آخر مشاركات مي سليم الفنية بمسرحية "المجانين" بطولة نجم الكوميديا محمد هنيدي وعرضت في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض".

يذكر أن الفنانة مي سليم تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "السجل الأسود" ويشاركها البطولة كل من خالد سليم، منذر رياحنة، هالة فاخر، محمد نجاتي، تأليف ياسر بدوي، إخراج جميل جميل المغازي.

مي سليم نجوم الفن
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