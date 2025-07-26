عصام صاصا يرقص مع زوجته في حفل تامر حسني بالساحل (صور وفيديو)

كتب - معتز عباس:

شاركت جهاد أحمد المتابعين على السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها رفقة زوجها مطرب المهرجانات عصام صاصا وابنهما، من حفل المطرب تامر حسني.

ونشرت جهاد صور وفيديوهات لهما وهما يرقصان على أغاني تامر حسني في الحفل الغنائي، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

أحيا المطرب تامر حسني مساء أمس الجمعة 25 يوليو ثان حفلات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، بمشاركة الفنان السوري الشامي، والذي قدم فقرته في الحفل معبرا عن سعادته بالتواجد مع الجمهور المصري، كما قدما معا ديو "ملكة جمال الكون".

كما احتفل تامر حسني مع جمهوره في حفل العلمين بإطلاق ألبومه الجديد "لينا معاد"، والذي حقق نجاحات ونسب مشاهدة كبيرة على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الاستماع المختلفة.