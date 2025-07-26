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عصام صاصا يرقص مع زوجته في حفل تامر حسني بالساحل (صور وفيديو)

07:46 م السبت 26 يوليو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    عصام صاصا يرقص مع زوجته في حفل تامر حسني
  • عرض 7 صورة
    عصام صاصا يرقص مع زوجته في حفل تامر حسني
  • عرض 7 صورة
    عصام صاصا يرقص مع زوجته في حفل تامر حسني
  • عرض 7 صورة
    عصام صاصا يرقص مع زوجته في حفل تامر حسني
  • عرض 7 صورة
    عصام صاصا وزوجته جهاد
  • عرض 7 صورة
    عصام صاصا وزوجته جهاد في حفل تامر حسني
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كتب - معتز عباس:

شاركت جهاد أحمد المتابعين على السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها رفقة زوجها مطرب المهرجانات عصام صاصا وابنهما، من حفل المطرب تامر حسني.

ونشرت جهاد صور وفيديوهات لهما وهما يرقصان على أغاني تامر حسني في الحفل الغنائي، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

أحيا المطرب تامر حسني مساء أمس الجمعة 25 يوليو ثان حفلات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، بمشاركة الفنان السوري الشامي، والذي قدم فقرته في الحفل معبرا عن سعادته بالتواجد مع الجمهور المصري، كما قدما معا ديو "ملكة جمال الكون".

كما احتفل تامر حسني مع جمهوره في حفل العلمين بإطلاق ألبومه الجديد "لينا معاد"، والذي حقق نجاحات ونسب مشاهدة كبيرة على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الاستماع المختلفة.

عصام صاصا جهاد صاصا حفل تامر حسني
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