روبي تخطف الأنظار بـ فستان قصير" في حفل الساحل الشمالي - صور

كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة روبي الأنظار من حفلها الغنائي في الساحل الشمالي أمس الجمعة، ضمن فعاليات موسم حفلات صيف 2025.

وظهرت روبي في الحفل بإطلالة جريئة مرتدية فستان صيفي قصير، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، وعلقت: "بعض الليالي تعيش للأبد ، شكرًا لكم جميعًا".

ونالت الصور إعجاب المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم كالتالي: "نمبر وان"، "الفساتين تحفة"، "اية الحلاوة دي"، "كلك على بعضك حلو".

وأشعلت روبي حفل الساحل الشمالي، مع الجمهور، وقدمت باقة من أغانيها، منها: (تاني، حتة تانية، ليه بيداري، خد بوسة، الليلة حلوة، ندل وعيوطة، 3 ساعات متواصلة، حياتي".

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