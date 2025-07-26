كتبت- منى الموجي:

علقت الفنانة وفاء عامر على بيان "المهن التمثيلية" برئاسة الدكتور أشرف زكي، والذي يُعلن تضامن النقابة معها ضد مروجي الشائعات، والحملة التي تشنها ضدها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت وفاء عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "اخترت الصمت.. شكرا للنقابة العظيمة التي أنتمي إليها، شكرا لكل زملائي وجمهوري".

كانت نقابة المهن التمثيلية، أعلنت في بيان صحفي تضامنها مع الفنانة وفاء عامر، ضد الحملة، التي وصفتها بالمغرضة والموجهة ضدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت النقابة في بيان صحفي أنه تم تشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في إطار الدور الذي تقوم به في حماية أعضائها والدفاع عنهم.

وأكدت النقابة أنها تواصلت مع وفاء عامر مساء أمس الجمعة 25 يوليو للاطمئنان عليها، ومتابعة الموقف عن قرب، مؤكدة في بيانها أن وفاء عامر فنانة كبيرة نعتز بها، وأنها صاحبة مسيرة فنية مشرفة ومواقف وطنية وإنسانية مشهودة، مشددة على دعمها التام لها في مواجهة أي إساءة أو تجاوز.