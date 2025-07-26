كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة نجلاء بدر متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها من إحدى الحفلات الخاصة في الساحل الشمالي.

ونشرت نجلاء صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "ليلة لا تنسى".

تفاعل المتابعين مع الصور وجاءت التعليقات، كالتالي: "حلوة كتير"، "ملكة النجوم"، "النجمة بتاعتنا"، "زي العسل"، "جمال وأناقة"، "بقيت جيهان الشماشرجي".

يذكر أن آخر أعمال "بدر" مسلسل "بدون سابق إنذار" الذي عرض في العام الماضي 2024 بطولة كل من: آسر ياسين ،عائشة بن أحمد، نهال عنبر، ياسر علي ماهر، أحمد خالد صالح ، من تأليف عماد صبري، إخراج هاني خليفة.

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