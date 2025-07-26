بـ"ضهر مكشوف".. رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة رانيا منصور أنظار الجمهور على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير.

وتستمع رانيا منصور بإجازة الصيف، ونشرت صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة جريئة وضهر مكشوف.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "مفيش غلطة"، الصورة حواار"، "قمر مفيش منك"، "جميلة زمانك".

وشاركت رانيا منصور في فيلم "ريستارت"، بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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