"جريئة وسط البحر".. يارا السكري تستمتع بإجازة الصيف والجمهور يعلق (صور)

كتبت- نوران أسامة:



شاركت الممثلة الشابة يارا السكري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها وسط البحر خلال استمتاعها بإجازة الصيف.



ونشرت السكري، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.



وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "وحش الكون، قمر، حلاوتك، ما شاء الله، جميلة، إيه الحلاوة دي".



جدير بالذكر أن يارا السكري شاركت في دراما رمضان 2025 بمسلسل فهد البطل، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، لوسي، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، صفوة، غادة طلعت، مجدي بدر، محسن منصور.





