13 صورة لـ تامر حسني والشامي في حفل العلمين الجديدة

كتبت- منى الموجي:

أحيا المطرب تامر حسني مساء أمس الجمعة 25 يوليو ثان حفلات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، بمشاركة الفنان السوري الشامي، والذي قدم فقرته في الحفل معبرا عن سعادته بالتواجد مع الجمهور المصري، كما قدما معا ديو "ملكة جمال الكون".



وقال الشامي شرف كبير لي الغناء في مصر مع النجم تامر حسني، ووجه له الأخير التحية.

كما حرص تامر على تقديم أكثر من موهبة شابة بينهم الفنان كريم أسامة، وقدم في الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه مصحوبة بفقرات استعراضية وسط تفاعل الجمهور، ومن بينها: "كل مرة"، "أكتر حاجة"، "معلمين"، "أنا ولا عارف"، "هرمون السعادة"، "لينا معاد"، "حبك لو غلطة"، كما غنى أغنية "الذوق العالي" التي جمعته بـ"الكينج" محمد منير، ووجه له التحية، واختتم الحفل بأغنية "قدها".

جدير بالذكر أن تامر حسني احتفل مع جمهوره في حفل العلمين بإطلاق ألبومه الجديد "لينا معاد"، والذي حقق نجاحات ونسب مشاهدة كبيرة على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الاستماع المختلفة.

مهرجان العلمين الجديدة تم افتتاح نسخته الثالثة بحفل كبير أحيته النجمة أنغام، يوم الجمعة الموافق 18 يوليو، وقدمت باقة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، وسط حضور ضخم، وشاركها الفنان تامر عاشور تقديم أغنيتها "لوحة باهتة" التي وضع لحنها عاشور، وسط استقبال حافل من الجمهور.