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سما المصري تنهار بالبكاء وتعلن ارتداء الحجاب:"شيلوا كل صوري بجسمي" (فيديو)

04:31 م السبت 26 يوليه 2025
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كتبت - نوران أسامة:

أعلنت سما المصري، عن ارتداء الحجاب، وطالبت الجميع بحذف صورها التي تظهر فيها بملابس مكشوفة.

ونشرت سما، فيديو ظهرت فيه وهي منهارة من البكاء، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "أنا قفلت الانستجرام وهقفل الفيس بعد الفيديو ده والتيك توك مسحت من عليه كل حاجة..أنا في صراع نفسي مش قادرة أتحمله".

وتابعت: "يا رب توب عليا تعبت والله، اقبلها مني يا رب توبة نصوحة لوجهك الكريم.. وما أقلعش الحجاب تاني يا رب".

وأضافت: "لو بتحبوا النبي محدش ينشر حاجة ليا بجسمي ولا شعري تاني، أنا لبست الحجاب، عشان خاطر النبي متنشروش حاجات بجسمي..أبوس إيدكم".

سما المصري ارتداء الحجاب فيسبوك انستجرام
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