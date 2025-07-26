تامر حسني يقدم كريم أسامة في حفل العلمين الجديدة.. والأخير يشكره

كتبت- منى الموجي:

عبر الفنان الشاب كريم أسامة عن سعادته بالغناء مع النجم تامر حسني في ثان حفلات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة والتي أقيمت مساء أمس الجمعة 25 يوليو، على مسرح يو أرينا، بحضور عدد كبير من الجمهور.

وقال أسامة بعد تقديمه ديو مع تامر بعنوان "هو ده بقى" على المسرح، إنه حقق حلم من أحلامه بالغناء مع تامر حسني، مشيرا إلى أنه كان مصدر إلهام له، ووجه الشكر له وللحضور.

جدير بالذكر أن تامر حسني احتفل مع جمهوره في حفل العلمين بإطلاق ألبومه الجديد "لينا معاد"، والذي حقق نجاحات ونسب مشاهدة كبيرة على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الاستماع المختلفة.

مهرجان العلمين الجديدة تم افتتاح نسخته الثالثة بحفل كبير أحيته النجمة أنغام، يوم الجمعة الموافق 18 يوليو، وقدمت باقة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، وسط حضور ضخم، وشاركها الفنان تامر عاشور تقديم أغنيتها "لوحة باهتة" التي وضع لحنها تامر، وسط استقبال حافل من الجمهور.



