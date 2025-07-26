نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. والجمهور يغازلها (صور)
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كتبت- نوران أسامة:
شاركت المطربة نانسي عجرم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة لها من أحدث ظهور.
ونشرت نانسي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنت يا لولو ولا حد تاني.. طراوة، Nancy11".
وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الجمال كله، حلو الترينج عليكي، ايه القمر ده كله، أحلى نانسي".
واحتفلت نانسي عجرم بألبومها الغنائي الحادي عشر "نانسي 11" الذي أطلقته مؤخرًا.
ومن أبرز الأغاني التي تضمنها الألبوم: "بدّي قول بحبّك"، "يا قلبو"، "أنا تبعني"، "إنسى"، "سيدي يا سيدي"، "لغة الحب"، "أنا هفضل أغني"، "غيرانين"، "طراوة"، "جاني بالليل"، "على علمي"، "أنا هفضل أغني".
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