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نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. والجمهور يغازلها (صور)

03:55 م السبت 26 يوليه 2025
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كتبت- نوران أسامة:

شاركت المطربة نانسي عجرم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة لها من أحدث ظهور.

ونشرت نانسي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنت يا لولو ولا حد تاني.. طراوة، Nancy11".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الجمال كله، حلو الترينج عليكي، ايه القمر ده كله، أحلى نانسي".

واحتفلت نانسي عجرم بألبومها الغنائي الحادي عشر "نانسي 11" الذي أطلقته مؤخرًا.

ومن أبرز الأغاني التي تضمنها الألبوم: "بدّي قول بحبّك"، "يا قلبو"، "أنا تبعني"، "إنسى"، "سيدي يا سيدي"، "لغة الحب"، "أنا هفضل أغني"، "غيرانين"، "طراوة"، "جاني بالليل"، "على علمي"، "أنا هفضل أغني".

نانسي عجرم إطلالة أنيقة إنستجرام
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