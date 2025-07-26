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نقابة المهن التمثيلية تعلن تضامنها مع وفاء عامر ضد مروجي الشائعات

03:28 م السبت 26 يوليو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    الفنانة وفاء عامر
  • عرض 8 صورة
    وفاء عامر
  • عرض 8 صورة
    وفاء عامر
  • عرض 8 صورة
    الفنانة وفاء عامر
  • عرض 8 صورة
    وفاء عامر
  • عرض 8 صورة
    وفاء عامر
  • عرض 8 صورة
    وفاء عامر
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كتبت- منى الموجي:

أعلنت نقابة المهن التمثيلية، تضامنها مع الفنانة وفاء عامر، ضد الحملة، التي وصفتها بالمغرضة والموجهة ضدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أوضحت النقابة في بيان صحفي أنه تم تشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين لمتابعة الأمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات، انطلاقًا من دور النقابة في حماية أعضائها والدفاع عنهم.

وأكدت النقابة أنها تواصلت مع وفاء عامر مساء أمس الجمعة 25 يوليو للاطمئنان عليها، ومتابعة الموقف عن قرب، مؤكدة في بيانها أن وفاء عامر فنانة كبيرة نعتز بها، وأنها صاحبة مسيرة فنية مشرفة ومواقف وطنية وإنسانية مشهودة، مشددة على دعمها التام لها في مواجهة أي إساءة أو تجاوز.

وفاء عامر نقابة المهن التمثيلية
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