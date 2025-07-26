بـ"شورت".. أحدث ظهور لـ بسمة بوسيل والجمهور يغازلها (صور)

كتبت - نوران أسامة:



شاركت المطربة بسمة بوسيل، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها من أحدث ظهور على السوشيال ميديا.



ونشرت بسمة، الصور التي ظهرت فيها مرتدية "شورت" بجانب "دراجة هوائية"، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.



وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر ما شاء الله، حلوة كتير، جمالك، اللون ده حلو عليكي، العسل، القمر، أحلى واحدة".



وطرحت بسمة بوسيل، ميني ألبوم جديد يحمل اسم "حلم" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، والمكون من 6 أغاني، منها: "أبو حب، هو اللي نسيني ليه كده؟، خسارة، وصلتني شي أخبار، حلم".



وخاضت "بسمة" تجربة التمثيل لأول مرة في فيلم "بيج رامي" مع رامز جلال، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ ومن إخراج محمود كريم.





