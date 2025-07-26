مصطفى شوقي يتعاقد مع ريتشارد الحاج على ألبوم وأغاني سينجل

كتب- هاني صابر:



تعاقد المطرب مصطفى شوقي مع المنتج ريتشارد الحاج بهدف التعاون في إدارة المحتوى وخطة الانتاج لمجموعة من المشروعات الفنية خلال الفترة المقبلة، تتضمن إصدار عدد من الأغاني "السينجل"، وتحضير ألبوم جديد، إلى جانب تنظيم مجموعة من الحفلات الغنائية.



وأعرب "شوقي"في تصريحات صحفية، عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا أن وجود منتج لديه رؤية فنية واضحة يمثل دعمًا كبيرًا لأي مطرب.



وأضاف، أن المنتج الناجح لا يقتصر دوره على التمويل فقط، بل يمتد إلى صياغة استراتيجية متكاملة لمسيرة الفنان، مشددًا على ثقته الكاملة في رؤية ريتشارد الحاج، وحرصه على تقديم محتوى موسيقي متجدد يتماشى مع تطلعات الجمهور.



فيما قال ريتشارد، إن مصطفى شوقي يُعد من الأصوات المميزة على الساحة الغنائية، وصاحب موهبة حقيقية ونجاحات ملموسة، مشيرًا إلى أن لديه جماهيرية كبيرة وحضورًا قويًا على المسرح.



وأضاف، أن التعاون يشمل التحضير لأكثر من أغنية جديدة مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين، سيتم الكشف عن تفاصيلها خلال الأسابيع المقبلة.



يُذكر أن مصطفى شوقي حقق شهرة واسعة من خلال عدد من الأغنيات، أبرزها "ملطشة القلوب" إلى جانب "ربع ساعة"، و"وحشتوني"، و"ضارب عليوي".







