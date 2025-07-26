كندة علوش تنعى زياد الرحباني: "رحيله مؤلم وتربيت على فكره"

كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة كندة علوش، الموسيقار الكبير زياد الرحباني الذي وافته المنية اليوم السبت بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 69 عاما.

وكتبت كندة، عبر حسابها على إنستجرام: "وداعا زياد الرحباني.. رحيله مؤلم لأني من جيل تربى على فكره، تربى على موسيقاه وأغانيه، تربى على مسرحياته وكتاباته وطريقته الساخرة".

وتابعت: "هو مش مجرد فنان مبدع وموسيقار عبقري هو مفكر فيلسوف كاتب مسرحي كبير.. هو متمرد في كل المجالات مجدد جريء صاحب مدرسة فنية متفردة".

وأوضحت: "كنت محظوظة اني التقيت يه أكثر من مرة، محظوظة اني حضرت أكتر من حفلة ومسرحية.. محظوظة إنه شكل جزء كبير من ذاكرتي ومن طريقة تفكيري ووجداني، بحزن لأنه الزمن الصعب اللي نحن عايشين فيه مستحيل يجيب ناس عظيمة مثله".

وأضافت: "الله يرحمك ويصبر والدتك العظيمة وأسرتك وعشاقك ومحبيك لروحك السلام".

ورحل عن عالمنا، الموسيقار اللبناني الكبير زياد الرحباني، عن عمر ناهز الـ 69 عاما.

ويعد زياد الرحباني فنان وملحن ومسرحي وكاتب لبناني اشتهر بموسيقاه الحديثة وتمثيلياته السياسية الناقدة، وهو من مواليد 1 يناير 1956.

وتميز أسلوبه بالسخرية والعمق في معالجة الموضوع، ويعتبر صاحب مدرسة في الموسيقى العربية والمسرح العربي المعاصر.

ووالدته هي نهاد حداد المغنية ذات الشهرة العالمية والمعروفة بـ "فيروز"، ووالده هو عاصي الرحباني أحد الأخوين رحباني الرواد في الموسيقى والمسرح اللبناني.

ومن أبرز أعماله المسرحية الشهيرة "بالنسبة لبكرا شو" و "فيلم أميركي طويل" و "نزل السرور".