جورج وسوف ناعيا زياد الرحباني: "أعمالك رح تبقى خالدة"

كتب- هاني صابر:



نعى المطرب جورج وسوف، الموسيقار الكبير زياد الرحباني ابن المطربة فيروز، الذي وافته المنية اليوم السبت بعد صراع مع المرض.



ونشر جورج وسوف، صورة تجمعه بالراحل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "رحل زياد العبقري، رحل زياد المبدع، أعمالك رح تبقى خالدة وفنك العظيم بالقلب والفكر على مر الأجيال".



وأضاف: "أحر التعازي للسيدة فيروز الأم ، ولعائلة الرحباني ولكل محبيك يا زياد".



ورحل عن عالمنا، الموسيقار اللبناني الكبير زياد الرحباني، عن عمر ناهز الـ 69 عاما.



ويعد زياد الرحباني فنان وملحن ومسرحي وكاتب لبناني اشتهر بموسيقاه الحديثة وتمثيلياته السياسية الناقدة، وهو من مواليد 1 يناير 1956.



وتميز أسلوبه بالسخرية والعمق في معالجة الموضوع، ويعتبر صاحب مدرسة في الموسيقى العربية والمسرح العربي المعاصر.



ووالدته هي نهاد حداد المغنية ذات الشهرة العالمية والمعروفة بـ "فيروز"، ووالده هو عاصي الرحباني أحد الأخوين رحباني الرواد في الموسيقى والمسرح اللبناني.



ومن أبرز أعماله المسرحية الشهيرة "بالنسبة لبكرا شو" و "فيلم أميركي طويل" و "نزل السرور".