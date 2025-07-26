كتب- هاني صابر:

نعت المطربة الكبيرة فيروز، ابنها زياد الرحباني الذي وافته المنية اليوم السبت بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 69 عاما.

ونشرت فيروز، صورة لها مع ابنها الراحل، عبر حسابها على "إكس"، وعلقت: "دايمًا بالآخر في آخر.. في وقت فراق..وداعًا زياد الرحباني (1956-2025)".

وفي تدوينة أخرى، كتبت فيروز: "أنا الأمُّ الحزينة ومَا مَن يُعزِّيها".

ورحل عن عالمنا، الموسيقار اللبناني الكبير زياد الرحباني، عن عمر ناهز الـ 69 عاما.

ويعد زياد الرحباني فنان وملحن ومسرحي وكاتب لبناني اشتهر بموسيقاه الحديثة وتمثيلياته السياسية الناقدة، وهو من مواليد 1 يناير 1956.

وتميز أسلوبه بالسخرية والعمق في معالجة الموضوع، ويعتبر صاحب مدرسة في الموسيقى العربية والمسرح العربي المعاصر.

ووالدته هي نهاد حداد المغنية ذات الشهرة العالمية والمعروفة بـ "فيروز"، ووالده هو عاصي الرحباني أحد الأخوين رحباني الرواد في الموسيقى والمسرح اللبناني.

ومن أبرز أعماله المسرحية الشهيرة "بالنسبة لبكرا شو" و "فيلم أميركي طويل" و "نزل السرور".