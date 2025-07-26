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سيرين عبدالنور تنعى زياد الرحباني: "الله يرحمك يا مبدع"

01:11 م السبت 26 يوليه 2025

سيرين عبدالنور

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كتب- هاني صابر:


نعت المطربة سيرين عبدالنور، الموسيقار الكبير زياد الرحباني ابن المطربة فيروز، الذي وافته المنية اليوم السبت بعد صراع مع المرض.


ونشرت سيرين، صورة للراحل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "زياد الرحباني ١٩٥٦ _ ٢٠٢٥، الله يرحمك يا مبدع".


ورحل عن عالمنا، الموسيقار اللبناني الكبير زياد الرحباني، عن عمر ناهز الـ 69 عاما.


ويعد زياد الرحباني فنان وملحن ومسرحي وكاتب لبناني اشتهر بموسيقاه الحديثة وتمثيلياته السياسية الناقدة، وهو من مواليد 1 يناير 1956.


وتميز أسلوبه بالسخرية والعمق في معالجة الموضوع، ويعتبر صاحب مدرسة في الموسيقى العربية والمسرح العربي المعاصر.


ووالدته هي نهاد حداد المغنية ذات الشهرة العالمية والمعروفة بـ "فيروز"، ووالده هو عاصي الرحباني أحد الأخوين رحباني الرواد في الموسيقى والمسرح اللبناني.


ومن أبرز أعماله المسرحية الشهيرة "بالنسبة لبكرا شو" و "فيلم أميركي طويل" و "نزل السرور".

سيرين عبدالنور الموسيقار الكبير زياد الرحباني
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