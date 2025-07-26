"ابن المطربة فيروز".. 10 معلومات عن زياد الرحباني بعد وفاته

كتب- هاني صابر:

توفي الموسيقار اللبناني الكبير زياد الرحباني، اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ 69 عاما بعد صراع مع المرض، طبقا لما أعلنته عدد من الصحف اللبنانية.

ونستعرض لكم معلومات عن زياد الرحباني في السطور التالية:

- ابن المطربة الكبيرة فيروز.

- من مواليد 1 يناير 1956.

- والده هو عاصي الرحباني أحد الأخوين رحباني الرواد في الموسيقى والمسرح اللبناني.

- فنان وملحن ومسرحي وكاتب لبناني.

- اشتهر بموسيقاه الحديثة.

- يعتبر صاحب مدرسة في الموسيقى العربية والمسرح العربي المعاصر.

- من أبرز أعماله الشهيرة "بالنسبة لبكرا شو" و "فيلم أميركي طويل" و "نزل السرور".

- تعاون مع والدته في عدة أغاني منها: "أنا عندي حنين، حبيتك تنسيت النوم، البوسطة، عندي ثقة فيك، مش قصة هاي، بعتلك".

- قدم الموسيقى التصويرية لأفلام: "نهلة، لفاروق بلوفة، 1979" و "وقائع العام المقبل، لسمير ذكرى، 1985"، وفيلم "بيروت: الفيلم الرئيسية الأخيرة، لجنيفر فوكس، 1987، وفيلم طيارة من ورق، لرندة الشهال، 2003، وفيلم "ظلال الصمت" لعبد الله المحسن، 2006".

- ظهر كممثل في فيلم "نهلة، لفاروق بلوفة، (دور: عازف)"، و فيلم "طيارة من ورق لرندة الشهال، (دور: زياد)".