فيفي عبده ترقص في حفل كاظم الساهر بالساحل الشمالي (فيديو)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو ترقص فيه بحفل المطرب كاظم الساهر بالساحل الشمالي.

ونشرت فيفي، الفيديو الذي ظهرت فيه ترقص على أغنية "هل عندك شك؟"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من حفلة كاظم الساهر في الساحل الشمالي".

يُذكر أن فيفي عبده شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، وإخراج أحمد خالد موسى.