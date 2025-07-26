نرمين الفقي تنشر صورة مع أحمد السقا.. والجمهور:"لايقين على بعض"

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة تجمعها مع النجم أحمد السقا من أحدث ظهور لهما.

ونشرت نرمين، الصورة، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "صدفة جميلة مع (ساموراي) أحمد السقا".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "طب والله لايقين على بعض أوي، قمر وكيوتة أهي يا سقا وبنت ناس، أحلى صدفة دي ولا إيه، ارتبط بالقمر يا سقا، شايف جوازة مناسبة، أحلى نرمين وسقا، تستاهلي كل خير، ربنا يسعدك".

يذكر أن، آخر أعمال نرمين الفقي مسلسلي "بعد النهاية" و "محارب" وتم عرضهما عام 2024.