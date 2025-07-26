كتب- هاني صابر:



وجه النجم تامر حسني، عتابا لنجما كبيرا بعد وضع صورته عبر "ستوري" حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، كونه يتصدره في التريند بألبومه الجديد، على الرغم من أن صعود التريند ونزوله يكون لحظي ويتغير على مدار الوقت.



ونشر تامر، مقطع فيديو يوضح تصدره التريند عقب طرح ألبومه الجديد (لينا معاد)، وذلك عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "مش غريبة شوية لما الفنان الكبير اللي بحبه وبقدره، ينزل صورتي عنده في الستوري بكذا طريقة إن أنا رقم 4 !!؟ وهو عارف إن ألبومي مش 4 ، بدليل ترتيب تريند اليوتيوب اللي ألبومي كله احتله، وكنت رقم 1 من أول يوم في الأسبوع الأول من نزوله".



وتابع: "وبرضو ناس جمعتلي النتائج دي بس منزلتهاش، عموما، هو ترتيب وبيتغير كل شوية، لينا ولزملائنا المطربين لما بينجحوا ..الفكرة إن ألبوم "لينا معاد" أنا تعبت فيه، والناس بتتكلم عنه بكل خير وده الأهم، فمش محتاج أعمل كده.. أنا لما كنت تقريبا 10 أيام رقم 1 في أسبوع نزول ألبوم لينا معاد، زي ما انتوا شايفين أهوه في الفيديو اللي اضطريت أنزله أغانيا في التريند أعلى وهو كان تحت".



وأضاف: "احتراما ليه ولمحبينه منزلتش صورته وهي تحت، ولا نزلت أي خبر يقول إن ألبومي متصدر عليه.. كنت بحتفل مع جمهوري دون المساس بصورة أو اسم أي فنان، احتراما لمجهوده .. بس مش عارف ليه هو يعمل كده، لأنه أكبر من كده ومش محتاج يعمل كده!!، وعمومًا، ألف مبروك".



يذكر أن، نجم الجيل تامر حسني يواصل حصد نجاحات ألبومه العنائي الجديد "لينا معاد" الذي طرحه مؤخرا على "يوتيوب" وحقق من خلاله نسبة مشاهدات عالية وأرقاما قياسية منذ أول يوم طرحه فيه أمام الجمهور.

