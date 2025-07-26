ليلة أسطورية..عمرو دياب يشعل حفل الرياض بأغاني ألبومه الجديد (صور)

كتب- هاني صابر:

ليلة أسطورية عاشها النجم عمرو دياب في حفله الغنائي الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم بالرياض.

واحتشد الالآف قبل الحفل بساعات في انتظار الهضبة، وهتف الجمهور بأغنيات "بابا" و "خطفوني" قبل انطلاق الحفل من فرط الحماس.

وصعد عمرو دياب إلى المسرح على أنغام أغنيته "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الجمهور .

وأبدى الهضبة، سعادته بالغناء في الرياض التي أصبحت حفلاته فيها ماركة مسجلة خلال السنوات الأخيرة، محققة أعلى حضور جماهيري لفنان عربي في عاصمة المملكة.

وقدم الهضبة مجموعة من أجمل أغنياته منها: "ده لو اتساب، خطفوني"، بالاضافة إلى أغنية "بابا" التي رددها معه الجمهور لأكثر من مرة.

وواصل عمرو دياب حفله ليقدم أغنيات "شايف قمر، متقلقش، قمرين، وياه، وغلاوتك، وميدلي نور العين - ليلي نهاري - العالم الله".

وعقب الحفل قدم الهضبة التحية لجمهور الرياض الذي استقبله بحفاوة بالغة على مدار ساعتين .