كتب-مروان الطيب:

أصدر المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية أحمد مهنا – المحامي بالنقض بيان إعلامى بشأن تصريحات الناقد الكبير طارق الشناوي، عن قرارات نقابة المهن الموسيقية، بعد أزمة حفل النجم اللبناني راغب علامة، وصعود بعض المعجبات على المسرح دون الالتزام بالتنظيم المتبع في الحفلات .

وجاء بالبيان:

تابعت نقابة المهن الموسيقية ما ورد على لسان/ طارق الشناوي ، خلال ظهوره في برنامج "الستات" على قناة النهار ، والذي وصف فيه قرارات النقابة بشأن الفنان راغب علامة بأنها "عشوائية" وخالية من الدراسة والمنطق ، كما تهكم فيها على قيادة النقابة ومجلسها بعبارات مسيئة ومشينة.

واستكمل: إن هذه التصريحات لا تندرج تحت النقد المهني ، بل تمثل تشهيرًا وقذفًا وازدراءً علنيًا بشخص نقيب الموسيقيين وأعضاء مجلس النقابة، وهو ما يشكل جرائم معاقبًا عليها وفقًا لأحكام قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.

واختتم: لذلك نعلن نقابة المهن الموسيقية اتخاذها كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المذكور، دفاعًا عن كرامة مؤسساتها وأعضائها، ورفضًا لأي إساءة تطال كيانها أو تنال من نزاهتها.