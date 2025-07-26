إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

نرمين الفقي

خطفت الفنانة نرمين الفقي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مساء الخير والصحبة الجميلة".

ريهام حجاج

ظهرت الفنانة ريهام حجاج بصحبة عدد من صديقاتها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وذلك خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

بسمة بوسيل

خطفت المطربة بسمة بوسيل، الأنظار إليها بإطلالة جريئة وسط البحر خلال استمتاعها بإجازة الصيف، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

هدى الاتربي

ظهرت الفنانة هدى الإتربي، بإطلالة جريئة خلال استمتاعها بإجازة الصيف،عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم، إطلالة جريئة لها خلال استمتاعها بإجازة الصيف، وذلك بصحبة شقيقتيها ميس ودانا حمدان، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت مرتدية فستان جريء.

إليسا

ظهرت المطربة إليسا، بفستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وخطفت من خلاله الأنظار إليها.

ميرنا نورالدين

الفنانة ميرنا نورالدين ظهرت أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وارتدت خلالها ملابس صيفية.

نانسي عجرم

ظهرت المطربة نانسي عجرم، بملابس رياضية داخل "الجيم"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "التدريب على أغنيته المفضلة".

نورهان منصور

نشرت الفنانة نورهان منصور، إطلالة جريئة لها، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.