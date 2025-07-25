بالصور- أصالة تستعرض إطلالتها في حفل مهرجان أمواج العقبة في الأردن

كتب- مروان الطيب:

تستعد الفنانة أصالة لإحياء حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان أمواج العقبة في الأردن مساء اليوم الجمعة لأول مرة وسط حضور عدد كبير من جمهورها ومتابعيها.

وخضعت أصالة لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام وكتبت: "شوي وبكون ولأول مرة بالعقبه بالأردن الحبيبه كتير متوقعه تكون ليله رهيبه وذكراها مارح يكون عادي لأنه المكان مو عادي ورح أنقل لكم شوي من ليلتنا مباشرة على الأنستغرام ادعوا لي".

وتختتم أصالة فعاليات مهرجان جرش الذي يقام أيضا في الأردن، والمقرر إقامته يوم السبت الموافق 2 أغسطس المقبل.

يذكر أن أصالة تحيي حفلا غنائيا لأول مرة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين على مسرح يو أرينا يوم 7 أغسطس المقبل.