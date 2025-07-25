إعلان

بالصور- أصالة تستعرض إطلالتها في حفل مهرجان أمواج العقبة في الأردن

10:40 م الجمعة 25 يوليو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حفل أصالة في مهرجان العلمين
  • عرض 4 صورة
    أصالة
  • عرض 4 صورة
    أصالة من أحدث جلسة تصوير
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

تستعد الفنانة أصالة لإحياء حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان أمواج العقبة في الأردن مساء اليوم الجمعة لأول مرة وسط حضور عدد كبير من جمهورها ومتابعيها.

وخضعت أصالة لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام وكتبت: "شوي وبكون ولأول مرة بالعقبه بالأردن الحبيبه كتير متوقعه تكون ليله رهيبه وذكراها مارح يكون عادي لأنه المكان مو عادي ورح أنقل لكم شوي من ليلتنا مباشرة على الأنستغرام ادعوا لي".

وتختتم أصالة فعاليات مهرجان جرش الذي يقام أيضا في الأردن، والمقرر إقامته يوم السبت الموافق 2 أغسطس المقبل.

يذكر أن أصالة تحيي حفلا غنائيا لأول مرة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين على مسرح يو أرينا يوم 7 أغسطس المقبل.

الفنانة أصالة أصالة على إنستجرام مهرجان أمواج العقبة في الأردن حفل أصالة بمهرجان أمواج العقبة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"الحشيش ليس كالخمر" فتوى سعاد صالح تثير الجدل.. والأوقاف والإفتاء يردان
"مستقبل وطن دولة مش حزب".. أمين الحزب يوضح التصريحات المثيرة للجدل