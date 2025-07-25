كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الترويج لمهرجان الرياض للكوميديا استعدادا لفعالياته يوم 26 سبتمبر المقبل.

ونشر تركي ملصق دعائي خاص بالمهرجان عبر حسابه على "X" وكتب: "مهرجان الرياض للكوميديا الأكبر على مستوى العالم بتعيشون فيه تجربة وأجواء مميزة مع كبار النجوم في بوليفارد سيتي، وراح نعلن عن أسماء نجوم جدد قريب، من 26 سبتمبر- 9 أكتوبر".

وكشف تركي عن عدد من النجوم العالميين المشاركين ضمن فعاليات المهرجان منهم عزيز أنصاري وبيت ديفيدسون، وسام موريل.

وافتتح تركي آل الشيخ مؤخرًا استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتضمن العديد من البلاتوهات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ كشف مؤخرًا عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.