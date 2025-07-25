فستان جريء.. ناهد السباعي بإطلالة جذابة على البحر

كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة ناهد السباعي صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي في حفل زفاف .



وأطلت ناهد السباعي على جمهورها ومتابعيها بفستان أخضر جريء خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.



وكانت اخر مشاركات ناهد السباعي بظهورها كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "أشغال شقة جدا" بطولة الفنان هشام ماجد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.



يذكر أن ناهد السباعي تشارك بعدد من الأعمال المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم ة"بنات الباشا" بطولة زينة، سوسن بدر، صابرين، أحمد مجدي، تأليف محمد هشام عبية، إخراج محمد جمال العدل.







