إعلان

فستان جريء.. ناهد السباعي بإطلالة جذابة على البحر

09:38 م الجمعة 25 يوليه 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ناهد السباعي من كواليس حفل الزفاف
  • عرض 5 صورة
    ناهد السباعي
  • عرض 5 صورة
    ناهد السباعي من أحدث ظهور
  • عرض 5 صورة
    ناهد السباعي مع صديقاتها
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة ناهد السباعي صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي في حفل زفاف .


وأطلت ناهد السباعي على جمهورها ومتابعيها بفستان أخضر جريء خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.


وكانت اخر مشاركات ناهد السباعي بظهورها كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "أشغال شقة جدا" بطولة الفنان هشام ماجد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.


يذكر أن ناهد السباعي تشارك بعدد من الأعمال المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم ة"بنات الباشا" بطولة زينة، سوسن بدر، صابرين، أحمد مجدي، تأليف محمد هشام عبية، إخراج محمد جمال العدل.




ناهد السباعي إطلالة ناهد السباعي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان