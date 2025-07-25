بعد إخفاء ملامحهما.. 10 صور نشرتها زينة مع أولادها

تصدرت الفنانة زينة محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول صورة أُشيع أنها لنجليها عز الدين وزين الدين أثناء تكريمهما بالمدرسة البريطانية.

وحرصت زينة طوال السنوات الماضية على إخفاء ملامحهما حتى من خلال الصور التي تكشف عنها وتجمهم في مناسبات مختلفة، تضع إيموجي على وجهيهما.

وكانت اخر مشاركات زينة في الدراما التلفزيونية بمسلسل "العتاولة 2" وسط نخبة من النجوم هم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمر، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وشاركت زينة مؤخرا بفيلم "الدشاش" بطولة الفنان محمد سعد، وآخر أعمال المخرج الراحل سامح عبد العزيز.