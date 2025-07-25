إعلان

بعد إخفاء ملامحهما.. 10 صور نشرتها زينة مع أولادها

07:40 م الجمعة 25 يوليه 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الفنانة زينة وأولادها
  • عرض 10 صورة
    زينة تخفي ملامح أولادها
  • عرض 10 صورة
    زينة مع ابنها
  • عرض 10 صورة
    زينة مع أولادها في الهلال الأحمر
  • عرض 10 صورة
    زينة مع أولادها في فترة الطفولة
  • عرض 10 صورة
    نجل زينة مع الفنان محمد رمضان
  • عرض 10 صورة
    نجل زينة ومحمد رمضان
  • عرض 10 صورة
    زينة تحرص على اخفاء مالمح أولادها
  • عرض 10 صورة
    أولاد الفنانة زينة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تصدرت الفنانة زينة محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول صورة أُشيع أنها لنجليها عز الدين وزين الدين أثناء تكريمهما بالمدرسة البريطانية.

وحرصت زينة طوال السنوات الماضية على إخفاء ملامحهما حتى من خلال الصور التي تكشف عنها وتجمهم في مناسبات مختلفة، تضع إيموجي على وجهيهما.

وكانت اخر مشاركات زينة في الدراما التلفزيونية بمسلسل "العتاولة 2" وسط نخبة من النجوم هم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمر، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وشاركت زينة مؤخرا بفيلم "الدشاش" بطولة الفنان محمد سعد، وآخر أعمال المخرج الراحل سامح عبد العزيز.

زينة رضا أبناء زينة نجوم الفن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان